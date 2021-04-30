杜兰特本季新高42分 NBA篮网击败溜马收4连胜

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（路透印第安纳波利斯29日电） 篮网今天在杜兰特轰下本季新高42分，加上替补的强森有「双20」演出，以130比113拿下4连胜，本季3度对上溜马全部赢球。

美国职篮NBA布鲁克林篮网今天在客场对上印第安纳溜马，本季前两次对战，篮网都拿下胜利。

篮网受伤兵所苦，此役厄文（Kyrie Irving）又在众人没有预期的情况下，到最后关头才宣布因为鼠蹊部酸痛不会上场，但他们今天仍一路领先，上半场就以66 比52领先达两位数，第3节在杜兰特（Kevin Durant）单节攻下22分带领下狂轰45分，最终以17分之差拿下胜利。

在厄文本季缺席的比赛中，杜兰特平均每战可获26.9分，在他带领下，篮网这场比赛的投篮命中率高达5成28，先发5人得分都破十。除了杜兰特之外，篮网今天先发的葛林（Jeff Green）、哈里斯（Joe Harris）、沙米特（Landry Shamet）都攻下14分，泰勒．强生（Tyler Johnson）也挹注11分。杜兰特另外传出全场最多的10次助攻。

除此之外，替补的阿利兹．强森（Alize Johnson）今天大发神威，12投7中攻下20分外，还抓下21个篮板，为篮网贡献「双20」的成绩。这也是他生涯抓下最多篮板的一场比赛。

溜马的雷维特（Caris LeVert）此役包括三分球9投5中在内，24次出手命中14球，轰下全场最高36分，先发的桑姆纳（Edmond Sumner）、布里塞特（Oshae Brissett）分别攻下16分、14分，替补的麦德莫特（Doug McDermott）、哈勒戴（Aaron Holiday）则分别有15分、12分进帐。中央社（翻译）

© 2021 AFP