杜兰特柯瑞暂居明星赛东西区人气王 詹姆斯得票冲高

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（法新社纽约13日电） NBA今天公布明星赛第二阶段计票结果，杜兰特、柯瑞依旧是东、西区得票最多的人气王，但这个阶段詹姆斯的得票冲高不少。 两度获选年度最有价值球员（MVP）、3次率金州勇士拿下总冠军的柯瑞（Stephen Curry）上个月投进他生涯第2974个三分球后打破记录，成为NBA投进最多三分球的球员。这次明星赛票选，柯瑞已获446万3426票，在西区后场领先，同时也是目前全联盟得票最高者。 4次获选年度MVP、手握4枚冠军戒指的詹姆斯（LeBron Jame）得票数追了上来，目前获得438万6392票，在全联盟得票排名第2、仅次于柯瑞，在西区前场排名第1。 目前NBA的得分王、2014年的年度MVP，且曾与柯瑞并肩作战、两度助勇士夺得总冠军的杜兰特（Kevin Durant），目前得票数在东区暂居领先，他已获408万8334票。 第71届NBA明星赛，将于2月20日在克里夫兰进行。明星赛先发球员由票选决定，计分上球迷投票占50%，球员、媒体各占25%。 最终东、西区得票数最高的球员将担任队长，并自候选名单中挑选球员组队。 东、西区后场球员中，亚特兰大老鹰的杨恩（Trae Young）、曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）得票数暂居第2。