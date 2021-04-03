杜兰特歧视性字眼呛声 NBA开罚5万美元

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（法新社纽约2日电） 布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）在社群媒体上用具攻击性和贬抑人的字眼呛声，美国职篮NBA为此对他开罚5万美元（约新台币143万元）。

联盟今天发出声明表示，篮网前锋杜兰特因「在社群媒体上使用具攻击性和贬抑人的字眼」遭到罚款。声明指出，已经为自己言词道歉的杜兰特，「承认他的行为不当」。

32岁的杜兰特昨天表示，他对那些被公诸于世的讯息感到十分抱歉。杜兰特所说的讯息，是指他和喜剧演员哈伯特（Michael Rapaport）间私讯互呛的部分内容。

杜兰特告诉媒体：「我很抱歉让人们看见了那些我所用的字眼。」

「那不是我希望大家从我这里看到、听到的东西，希望我能度过这一切，然后重新回到场上。」

杜兰特和哈伯特之所以结下梁子，是因为在去年12月，哈伯特批评前NBA年度最有价值球员（MVP）杜兰特在赛后接受电视台访问时的表现，之后杜兰特就透过Instagram不断呛哈伯特。

哈伯特在推特（Twitter）公布好几张杜兰特呛他的截图，并说：「我『每天』都收到威胁和令人作呕的讯息，但我从未想过杜兰特会是造成这一切的始作俑者之一。」

「杜兰特正要胁我，还牵扯到我太太身上，他想对干。」

报导还说，NBA已故球星布莱恩（Kobe Bryant）曾在2011年对裁判亚当斯（Bennie Adams）口出反同的字眼，遭联盟罚款10万美元（约新台币287万元）。

此外，杜兰特昨天表示，他就快能回到球场。他是在2月中对上金州勇士拉伤腿筋开始高挂免战牌，至今已数周时间，期间错过了21场比赛。

杜兰特本季出赛19场比赛，其中有18场先发，平均每战可获29分7.3篮板5.3助攻。

杜兰特说：「我恢复得蛮好的，期盼能很快回到球场，和我的队友并肩作战。」

© 2021 AFP