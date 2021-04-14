杜兰特独得31分 篮网一路领先大胜灰狼

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（法新社明尼阿波利斯市13日电） NBA篮网靠杜兰特独得31分带领，在今天对上灰狼的比赛一路领先，终场以127比97载客场大胜。

美国职篮NBA这场明尼苏达灰狼主场迎战布鲁克林篮网的比赛，原定在昨天进行，但因为明尼苏达州明尼阿波利斯市郊区的一起非裔男子遭警方枪杀事件引发轩然大波，让美国职棒大联盟MLB明尼苏达双城、NBA明尼苏达灰狼、北美职业冰球联盟NHL明尼苏达荒野等原本当天预定在主场的比赛全数暂缓。

这起事件是一名女警拦停交通违规车辆后，误将手枪当作电击枪使用，不慎枪杀一名20岁非裔男子莱特（Daunte Wright），因此遭到各界非难，并引发示威抗议潮。

即便篮网的哈登（James Harden）右腿筋拉伤无法上场、厄文（Kyrie Irving）因个人因素缺席、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）因病高挂免战牌，且强生（Tyler Johnson）因右膝酸痛不克出赛，但战绩14胜41败在全联盟垫底的灰狼仍未能把握机会，在第四节一度落后到45分，早早与比赛胜利无缘。

除了杜兰特轰下全场最高31分，哈里斯（Joe Harris）也为篮网贡献23分，替补的沙米特（Landry Shamet）、乔丹（DeAndre Jordan）分别攻下19分、13 分。

去年的选秀状元爱德华兹（Anthony Edwards）攻下灰狼最多的27分，罗素（D'Angelo Russell）为球队挹注15分，戴维斯（Ed Davis） 则是抓下10个篮板。

杜兰特（Kevin Durant）在受伤休养近两个月后归队，今天这是他回到球场的第3场比赛，他在这场延后24小时开打的比赛，几乎不需要「热身」，在上场的前5分钟就拿下8分。

© 2021 AFP