杜兰特率美国男篮击败西班牙 东奥闯进4强

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（法新社东京3日电） 杜兰特今天攻下全队最高29分，率全队5人得分达两位数的美国男篮击败西班牙，闯进东京奥运4强。

西班牙、美国双双从小组赛晋级，两队经过抽签，今天在8强淘汰赛正面交锋。

美国已经在奥运拿下3连霸，西班牙2008北京奥运、2012伦敦奥运，两度在金牌战败给美国屈居银牌，2016里约奥运则是击败纽西兰拿下铜牌。

美国今天在开赛之初取得领先，但西班牙一阵追赶，在尤伊（Sergio Llull）后仰跳投得手后超前，首节西班牙在卢比欧（Ricky Rubio）独得13分的带领下，以21比19领先美国。

第2节西班牙在埃尔南戈麦斯（Willy Hernangomez）上篮得手后，拉出一波10比0猛攻，以39比29领先达两位数。但美国随即回敬一波14比4攻势，并在拉文（ZachLaVine）灌篮得手后将比数扳平，上半场两队43比43打成平手。

下半场开打后，美国在杜兰特（Kevin Durant）带领下，打出15比4的强力开局，以58比47领先达两位数，在他单节攻下13分的带领下，美国在第3节打完后以69比63反超。

第4节在塔特姆（Jayson Tatum）砍进三分球后，美国再将领先拉开到两位数，一度领先达15分，西班牙靠卢比欧稳定的进攻，一度将落后缩小到个位数，但美国最终仍以14分之差获胜。

杜兰特此役攻下美国全队最高的29分，塔特姆、哈勒戴（Jrue Holiday）分别贡献13分、12分，里拉德（Damian Lillard）、拉文则分获11分、10分。

西班牙的卢比欧今天轰下全场最高38分，罗德里格斯（Sergio Rodriguez）、埃尔南戈麦斯分别攻下16分、10分。

美国今天在8强赛击败西班牙晋级4强，下场比赛将对上澳洲、阿根廷今晚交手后的胜队。

© 2021 AFP