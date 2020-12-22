杜兰特重伤休养18个月 对复出首战信心满满

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（法新社纽约21日电） 美国职篮NBA球星杜兰特（Kevin Durant）因阿基里斯腱撕裂伤休阵18个月后复出，他称布鲁克林篮网队友十分强悍，因此他认为自己伤愈复出的首战将会「十分顺利」。

法新社报导形容杜兰特是NBA最可怕的得分威胁之一，曾于2014年获选年度最有价值球员（MVP），且两度率金州勇士夺冠并拿下总冠军赛MVP。

杜兰特的回归让粉丝和球评都十分兴奋，企盼看到杜兰特优异的表现，也好奇杜兰特与队友厄文（Kyrie Irving）的搭配效果如何。

他们如今不必等太久就能先瞧瞧，因为篮网将于明天的球季开幕日在主场迎战勇士。

即将对上前东家勇士的杜兰特坚称这不是一场复仇之战，「只是一场例行赛」。

NBA上季因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情一度中断，赛程大为延宕，如今在距离洛杉矶湖人4比2 击败迈阿密热火拿下队史第17座总冠军后不过两个多月的时间，2020-21新球季就要开打。

10次入选明星赛的杜兰特在18日热身赛独得25分，率篮网击败波士顿塞尔蒂克后表示，他希望自己能持续进步。

杜兰特说：「我已经18个月没打NBA的比赛了，没打有这样激烈身体对抗、快速的比赛，所以我需要一点时间跟上。」

杜兰特说：「有像我们这样的团队，每当我上场时，他们都给我支持，努力让我在有利位置迈向成功，我们相互砥砺，所以如果我们持续这么做，这对我来说将会十分顺利。」

杜兰特在2019年总冠军赛第5战出现阿基里斯腱撕裂的重伤害，之后他没有和勇士续约，而是选择成为自由球员，并在接受手术后没有多久就和篮网签下4年合约。

上季杜兰特整季报销，只能在板凳上为队友加油，另一名篮网渴望仰赖的领袖厄文，也因为开刀治疗右肩伤势而缺席下半季比赛。

© 2020 AFP