杜兰特、厄文篮网合体 率队开幕日大胜勇士

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（法新社纽约22日电） NBA开幕日首战，转战篮网的杜兰特，今天面对前东家勇士攻下22分，首度在篮网正式合体的队友厄文也轰下26分，两人联手率队125比99击败勇士，让新教头奈许收下执教生涯首胜。

美国职篮NBA在短短休季两个多月后，2020-21赛季今天揭开序幕，开幕日首战由伤愈归队的杜兰特（Kevin Durant）与厄文（Kyrie Irving）联手率领布鲁克林篮网，在主场迎战近6年5度闯进总冠军赛、3次拿下总冠军的金州勇士。

比赛开打不到1分钟，柯瑞（Stephen Curry）就遭犯规站上罚球线，随后他两罚俱中，让勇士首开纪录；下波进攻，厄文靠着急停跳投，让篮网扳平战局。接着勇士今年在选秀会以榜眼签签下的菜鸟中锋魏斯曼（James Wiseman）以一记爆扣向球迷好好的介绍了自己，因伤阔别球场18个月的杜兰特，随后则以一记3分球让篮网超前，并在首节一路领先。

首节篮网三分球命中率、整体投篮命中率都高达5成83，胜过勇士的3成46、2成22一大截。篮网在厄文、杜兰特分别攻下17分、10分的联手带领下，以40比25领先勇士。

上半场勇士仅柯瑞得分破十、拿下16分，篮网厄文在中场前的读秒阶段飙进大号三分球，光是前两节他已经轰下24分，加上杜兰特和替补的勒佛特（Caris LeVert）分别攻下12分，让篮网半场打完63比45保持领先。

下半场开赛，篮网打出17比4开局，将领先拉开到31分，一度领先达35分的情况下，以99比71带着28分领先进入末节。

由于比赛早早分出胜负，最后一节两队陆续换上替补球员，最终篮网以26分之差轻松击败勇士。

在厄文、杜兰特首度正式合体，联手飙分的情况下，篮网拿下本季的首胜，这也让传奇球星奈许（Steve Nash）初掌兵符的第1战就收下胜利。

厄文今天攻下全场最高26分，杜兰特则获次高的22分，勒佛特、哈里斯（Joe Harris）分别获得20分、10分，资深明星中锋乔丹（DeAndre Jordan）虽只获4分，但抢下全场最多的11个篮板。

柯瑞攻下全队最高的20分、送出全场最多的10次助攻，魏斯曼初试啼声攻下19分，魏金斯（Andrew Wiggins）则是获得13分。

距2019-20球季结束仅两个多月时间，每队例行赛「缩水」为72场的新球季于今天展开，开幕日有两场比赛，首战由金州勇士客场挑战布鲁克林篮网，这是美国职篮NBA上季于「泡泡」隔离园区复赛后，再度于球队主场进行的第1场例行赛。

勇士近6季5度闯进总冠军赛、3次夺下总冠军，但在杜兰特（Kevin Durant）转战篮网、汤普森（Klay Thompson）重伤整季报销、柯瑞（Stephen Curry）也因伤只打5场比赛的情况下，勇士上季战绩是惨澹的15胜50败，在全联盟垫底。今天的比赛，队上头号球星柯瑞复出，为勇士注入一剂强心针。

篮网签下杜兰特、厄文（Kyrie Irving），盼以两人为球队基石，但上季杜兰特因阿基里斯腱撕裂伤整季报销，厄文也因肩伤动刀缺席不少比赛，篮网虽勉强挤进季后赛，但在首轮就被多伦多暴龙横扫出局。本季杜兰特在睽违18个月后复出，首度联手伤愈的厄文，让篮网展现截然不同的风貌。

2019-20球季，NBA因2019冠状病毒疾病（COVID-19 ）疫情于3月12日起停赛，赛季中断数月后才于7月31日重启，各队进驻联盟于佛罗里达州奥兰多迪士尼世界设立的「泡泡」隔离园区并复赛，直到洛杉矶湖人于10月11日夺冠后，球季才正式结束。

© 2020 AFP