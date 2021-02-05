杜兰特、詹姆斯 NBA明星赛得票暂时领先

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（法新社纽约4日电） 篮网的杜兰特、湖人的詹姆斯，在NBA今天公布的前半段明星赛球迷票选结果中，得票数分别于东、西区暂时领先。

在受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响而缩短的球季中，美国职篮NBA明星赛这场东、西区菁英的对决，确切的举办日期尚未明朗，但联盟和球员间正在讨论，让这场赛事在3月进行。

东区目前得票最高的，是布鲁克林篮网的杜兰特（Kevin Durant），他目前的得票数是230万2705票。本季至今，杜兰特平均每场比赛可攻下30.8分，在全联盟排名第2，另外还有7.5篮板、5.2助攻。篮网目前战绩14胜9败，在东区排名第3。

西区目前得票最高的，是洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James），他目前的得票数是228万8676票。本季至今，詹姆斯平均每战可获25分、7.7篮板、7.5助攻。本季将要寻求卫冕的湖人，目前战绩16胜6败，在西区排名第3。

和杜兰特一样，在东区前场位置得票数领先的，是获得175万2185票，已连两季获得年度最有价值球员（MVP）的密尔瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、费城76人获得158万4028票的中锋恩比德（Joel Embiid），波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）的得票数暂居第4，他拿下82万2151票，但与前3名有一段差距。

西区的前场部分，排在詹姆斯之后的，是丹佛金块获147万7975票的约基奇（Nikola Jokic）、洛杉矶快艇获128万5777票的雷纳德（Kawhi Leonard），湖人的戴维斯（Anthony Davis）获119万2881票暂居第4。

东区后场得票数领先的，是平均每场比赛可轰下34.8分，暂居联盟得分王的华盛顿巫师后卫比尔（Bradley Beal），他的得票数是127万3817票，排名第2 的是篮网的厄文（Kyrie Irving），他的得票数是109万3611票，紧跟在后的是他的队友哈登（James Harden ），哈登拿下101万4763票。

西区后场票数领先的是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），他的得票数是211万3178票，是目前得票第3多的球员，排在他之后的，是获得139万5719票的达拉斯独行侠球星唐西奇（Luka Doncic），位居第3的是拿下99万8853票的波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）。

全世界球迷1月27日起可以开始为明星赛投票，票选到2月16日截止，选出的先发球员将在2月18日公布，而由NBA教练圈选的替补球员，则将在2月23日宣布。

最后决定球员排名的有3个部分，球迷投票占50%，现役球员、媒体的选择则各占25%。

NBA联盟与球员工会正在讨论，让明星赛在3月7日，也就是联盟计划球季中的休季期间进行。

© 2021 AFP