杜兰特17分克阿根廷 美国男篮终止奥运热身赛2连败

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（法新社洛杉矶13日电） 杜兰特今天在奥运热身赛攻下17分，美国男篮在他带领下，以108比80击败阿根廷，终止2连败。

总教练波波维奇（Gregg Popovich）领军的美国男篮在这届奥运将挑战4连霸。他们下周前往日本参加东京奥运前，先在美国拉斯维加斯的训练基地打几场热身赛。让人意外的是，他们在热身赛前两战，接连败给奈及利亚和澳洲。

今天的热身赛，美国男篮表现得比先前出色，这让他们为奥运的准备步上轨道。在杜兰特（Kevin Durant ）凌厉进攻下，美国男篮击败2004雅典奥运金牌阿根廷。

美国男篮包括杜兰特在内，今天有5人得分达两位数，这名美国职篮NBA布鲁克林篮网球星今天还抢下6个篮板。

NBA华盛顿巫师的毕尔（Bradley Beal）挹注17分，芝加哥公牛的拉文（Zach LaVine）进帐15分，波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）砍进3记三分球、攻下13分。

迈阿密热火的阿德巴约（Bam Adebayo）表现亮眼，上场18分19秒砍进12分。

阿根廷阵中41岁的前NBA球员史科拉（Luis Scola）这场比赛拿下16分，拉普罗维多拉（Nicolas Laprovittola）、坎帕佐（Facundo Campazzo）分别得13分、12分。

美国男篮下一场热身赛，是16日对上澳洲的比赛，接下来将在18日对上西班牙，然后结束这次集训。

© 2021 AFP