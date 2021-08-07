杜兰特29分击败法国 美国男篮奥运4连霸

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（法新社东京7日电） 在杜兰特攻下29分带领下，美国男篮今天在东京奥运87比82击败法国夺金，在奥运完成4连霸。

东京奥运男子篮球赛今天上午先由法国与美国争夺金牌，双方曾在2000年雪梨奥运金牌战交手，当时美国以85比75获胜摘金，拿下银牌的法国则是追平队史最佳纪录。

美国自2008北京奥运已连3届奥运夺得金牌，但这次奥运前的热身赛，美国仅获2胜2败，之后又有球员退出，或打完美国职篮NBA总冠军赛才到东京和球队会合的情况，让战力整合出现隐忧。

这让法国于这次东奥小组赛阶段，能在佛尼耶（Evan Fournier）攻下28分、戈贝尔（Rudy Gobert）拿下14分9篮板的联手带领下，以83比76击败美国。

今天这场金牌战开打后，曾陷入6分落后的美国，在杜兰特（Kevin Durant）一次3罚全进后，以18比15超前，并在他单节独得12分的情况下，以22比18领先法国。

次节，美国在杜兰特的带领下，持续累积领先优势，并在他砍进三分球后，以38比26领先达两位数，但法国随即在戈贝尔带领下强攻禁区，并靠罚球不断追分，但上半场美国仍以44比39领先。

下半场开打，美国在杜兰特砍进三分球后，打出12比6开局，再把领先拉开到两位数，法国虽靠巴图姆（Nicolas Batum）砍进一记压哨的三分球追近，但美国还是以71比63，带着8分领先进到末节。

第4节法国在尼利基纳（Frank Ntilikina）三分跳投得手后，一度将落后追到只剩下3分，但美国随即回敬6比0攻势把领先拉开，并在塔特姆（Jayson Tatum）砍进三分球后，领先达两位数，法国虽然不断逼近，但最终美国以5分之多击败法国夺金，送给可能是最后一次掌美国兵符的波波维奇（Gregg Popovich）一个最好的临别礼物。

美国这次东奥夺金，在奥运4连霸，他们的队史最佳纪录，是1936柏林奥运到1968墨西哥奥运缔造的7连霸。美国的杜兰特今天轰下全场最高29分，塔特姆攻下19分，里拉德（Damian Lillard）、哈勒戴（Jrue Holiday）则都贡献11分。

法国的戈贝尔、佛尼耶此役双双攻下16分，雅布赛莱（Guerschon Yabusele）、德科洛（Nando De Colo）、卢瓦乌-卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）分别获得13分、12分、11分。

连续3届参加奥运都率美国夺金的杜兰特，追平安东尼（Carmelo Anthony）在奥运拿下3面金牌的纪录。此外，杜兰特打完东奥，他在奥运的总得分达到435分，超越安东尼（336分），成为队史上在奥运得分最多的球员。

这次东奥4强赛，美国靠杜兰特与布克（Devin Booker）合拿43分的联手带领下，克服两位数的落后劣势，以97比78逆转击败澳洲挺进金牌战。法国则是靠巴图姆赏给对手一记「再见火锅」，以90比89险胜唐西奇（Luka Doncic）率领的斯洛维尼亚，惊险获得金牌战门票。

© 2021 AFP