杜兰特29分猎公鹿 篮网季后赛次轮首役取胜

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（法新社纽约5日电） 杜兰特今天缴出29分10篮板的双十成绩，带领篮网115比107击败公鹿，在季后赛次轮首战拿下胜利。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，第2种子布鲁克林篮网对上第3种子密尔瓦基公鹿系列赛首役开打后，战况就陷入胶着，公鹿在篮板比对手多6个，及安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）单节攻下10分的情况下，取得32比30的领先。

篮网首节仅以2分落后，但令人担心的是，哈登（James Harden）在比赛开打仅43秒，就因右腿筋拉伤退场，进到休息室后就没有再回到场上，成为篮网的一大利空。

次节两队一阵僵持后，篮网靠厄文（Kyrie Irving）的一记三分弹，以44比42超前，另外靠着一波8比0攻势，将领先扩大到59比48，并一度领先达8分，公鹿靠罗培兹（Brook Lopez）在第2节结束前0.1秒在篮下进球，并完成「三分打」，让篮网上半场仅以63比61领先。

下半场开打，篮网第3节靠杜兰特（Kevin Durant）拿下13分的带领，打出单节35比23的攻势，以98比84，将领先拉开到两位数的14分。末节公鹿在安特托昆博单节9分的带领下试图反扑，但篮网最终仍以8分差距获胜，目前在季后赛次轮，以1比0领先公鹿。

篮网的杜兰特此役斩获29分10篮板，葛里芬（Blake Griffin）也贡献18分14篮板，两人都有双十的成绩。厄文也砍进25分，哈里斯（Joe Harris）有19分进帐，替补的詹姆斯（Mike James）则获12分。

公鹿的安特托昆博今天缴出34分11篮板，密道顿（Khris Middleton）也有13分13篮板进帐，两人有交出双十的成绩单，罗培兹、哈勒戴（Jrue Holiday）分别攻下19分、17分。

© 2021 AFP