杜兰特4分打突破僵局 篮网击退76人

（法新社纽约16日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网对上费城76人之战，篮网靠杜兰特终场前1分46秒的「4分打」，最终以114比105获胜。

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76人在中场前曾落后达20分，第4节前段也还落后11分，但之后两度将比分扳平。不过杜兰特（Kevin Durant）在第4节攻下13分，加上篮网强拉尾盘，打出11比2的攻势，最终仍拿下胜利。

杜兰特此役又在关键时刻展现他的价值。在恩比德（Joel Embiid）终场前1分55秒进球，让76人以103比103把比数追平时，杜兰特飙进一记三分球，同时造成哈里斯（Tobias Harris）的犯规，靠他在罚球得手，完成「4分打」的带领下，篮网要回气势。

之后葛里芬（Blake Griffin）飙进三分弹、杜克（David Duke Jr.）两罚俱中，加上杜兰特终场前35.2秒再添两分，最终篮网收下胜利。

杜兰特此役24投13中获得34分，还有11篮板、8助攻，这是他本季第13次、连续第4次单场得分达30大关。

篮网已经连两场比赛有7人因触发联盟有关COVID-19的健康暨安全条例缺阵，因此只有9名球员可以出赛。这7人包括先发的哈登（James Harden）、阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）、班布里（DeAndre' Bembry），以及替补球员布朗（Bruce Brown）、卡特（Jevon Carter）、强生（James Johnson）、米尔塞普（Paul Millsap）。

篮网的葛里芬和克莱克斯顿（Nic Claxton）都攻下个人本季新高的17分；米尔斯（Patty Mills）贡献14分；汤玛斯（Cam Thomas）则进帐11分。

恩比德为76人拿下32分、9篮板、6助攻；塞斯．柯瑞（Seth Curry）挹注了29分；哈里斯只拿下11分。

© 2021 AFP