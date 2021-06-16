杜兰特49分大三元猎公鹿 篮网逆转听牌

广告 继续浏览后续

（法新社纽约15日电） 杜兰特今天夺下49分、17篮板、10助攻，篮网靠他的大三元以114比108逆转击败公鹿，在季后赛次轮以3比2听牌。

美国职篮NBA季后赛次轮，东区第2种子布鲁克林篮网、第3种子密尔瓦基公鹿系列赛前4战，双方都在主场获胜，打成2比2平手。

但今天系列赛第5战，篮网回到主场出赛，首节整体投篮命中率仅2成11，三分球命中率更低到只有1成67 ，反观公鹿靠12比2开局迅速取得两位数领先。在公鹿密道顿（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday）两人单节攻下8分情况下，篮网首节便以15比29陷入两位数落后。

次节，篮网守不住安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），让他单节攻下11分，因此半场打完以43比59落后公鹿。

下半场比赛，篮网第3节靠一波17比5的猛烈攻势，将落后缩小到5分差距，并靠杜兰特（Kevin Durant）单节11分、葛里芬（Blake Griffin）10分、葛林（Jeff Green）9分的联手带领，在第3节打完以81比87，将落后追到剩下6分差距。

末节，一路落后的篮网，在杜兰特接连飙进三分球后，将比数超前。之后双方拉锯，篮网靠杜兰特单节轰下20分的带领，最终以6分差距拿下听牌的关键一胜。

杜兰特（Kevin Durant）此役打满48分钟，缴出49 分、17篮板、10助攻的大三元，还有3抄截、2阻攻的演出，替补的葛林（Jeff Green）三分球8投7中，一共为篮网贡献27分，葛里芬（Blake Griffin）则有17分进帐。

篮网第4战扭伤脚踝的厄文（Kyrie Irving）此役不克出赛，但首战只打43秒就伤退、之后3战都缺阵的明星后卫哈登此役带伤上阵，有5分、8助攻、6篮板的成绩。

公鹿的安特托昆博此役有34分、12篮板的双十成绩，密道顿贡献25分，哈勒戴、罗培兹（Brook Lopez）分别获得19分、15分，替补的康纳顿（Pat Connaughton）则有10分进帐。

© 2021 AFP