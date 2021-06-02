杜尔沙种族大屠杀100周年 拜登：全美都须从中汲取教训

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（法新社杜尔沙1日电） 美国总统拜登今天出席奥克拉荷马州杜尔沙种族大屠杀100周年纪念活动，悼念当年约300名受害者；他演说时表示，这是美国史上最严重的种族暴力事件，全美都须从中汲取教训。

拜登表示，1921年的事件「不是骚乱，这是大屠杀，我们史上最恶劣的一次，却不是唯一的一次，且被我们的历史遗忘了太久」。这番话引起听众热烈掌声。

「事件才发生，就有人明显想把它从我们的集体记忆中抹去…长久以来，杜尔沙的学校没有教授这段历史，更不用说其他地区的学校。」

拜登在杜尔沙（Tulsa）也会见3名1921年大屠杀的幸存者，他们年纪101至107岁不等。白宫同时公布一连串新举措，包括挹注数以十亿计美元资金，用以降低种族间贫富差距、打击住房歧视和支持少数族裔小商家。

1921年5月31日，一群非裔男子前往杜尔沙法院，声援一名被控袭击白人女性的年轻非裔男子，却在法院外遭遇数以百计愤怒的白人。

局势火速升温，枪声此起彼落，非裔群众于是撤回自己的社区格林伍德（Greenwood）；当时这里非常繁荣，是着名的非裔富人社区，有「黑人华尔街」（Black Wall Street）之称。隔天黎明时分，白人闯进这个社区大肆抢劫并纵火焚烧。

历史学家说，有多达300名非裔美国人在这场大屠杀中丧生，近1万人无家可归。

杜尔沙市长本周正式为市政府未尽保护这个社区之责而道歉。

拜登今天说：「我来这里是为了打破沉默，因为保持沉默只会让伤口恶化。」

「虽然痛苦，但唯有面对过往，伤口才会愈合。我们只要选择去牢记和追悼在杜尔沙发生的事情，让它不至被抹去…我们不能永远埋藏痛苦和创伤。」

今年4月，若干仍在世的杜尔沙大屠杀幸存者至美国国会作证，要求国家承认他们的苦难。2001年，州议会召集的委员会建议赔偿格林伍德居民，但赔偿金迄今尚未支付，拜登对此也没有做出直接回应。

除了金钱方面的赔偿，居民也指望拜登这次造访杜尔沙，能让各界更加关注这场长久以来大家避而不谈的悲剧。

拜登是首位承认这场屠杀，并在事件纪念日前往事发地点悼念的美国总统。他说：「有些不公是如此令人发指、如此可怕、令人悲痛，无论人们怎么努力，都无法将其埋葬。」

大屠杀受害者遗族威廉斯（Kristi Williams）告诉法新社，她希望拜登「还给我们一个公道」。

她说：「100年过去了，我们在住房和经济发展方面都受到负面影响，我们的土地被人占用。」「这个国家现在有机会去纠正这个错误。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP