杜拜公主生死不明 UN：阿联尚未证明她还活着

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（法新社日内瓦5日电） 联合国（UN）2周前要求阿拉伯联合大公国证明杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa）还活着，但联合国今天表示，尚未收到阿联提供的证据。

英国广播公司（BBC）曾播出一段拉蒂法拍摄的影片，她在片中表示自己遭到囚禁，同时担忧性命不保。联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）随后要求阿联提供拉蒂法还活着的证明。

杜拜是阿联7个大公国之一，拉蒂法的父亲为身兼杜拜领导人、阿联副总统和总理的穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum）。

35岁的拉蒂法2018年3月试图逃离阿联失败后，一直没有公开露面。

联合国人权事务高级专员公署发言人柯维尔（Rupert Colville）今天告诉记者：「我们已和阿联政府派驻日内瓦此地的代表商讨此事，但未获得任何可以通报的特定进展。」

被问及是否已收到公主在世的证明时，柯维尔回答：「还没。」

BBC指公司播出的影片，拍摄时间约为拉蒂法被捉回杜拜1年后。片中的拉蒂法蜷缩在角落，表示自己身处浴室。

BBC报导，拉蒂法的友人对于没再收到她的秘密讯息表达忧心，BBC于是播出这段未注明日期的影片。

杜拜王室上月发布声明，坚称拉蒂法仍「在家接受照料」。（译者：杨昭彦/核稿：张佑之）

© 2021 AFP