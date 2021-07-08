杜拜港口货柜船爆炸 当局展开调查

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（法新社杜拜8日电） 一艘载有易燃物的货柜船昨天深夜在全球最繁忙港口之一杜拜的杰伯阿里港发生爆炸，不仅喷出一颗火球，整座城市也都感受到震撼。杜拜当局今天表示，正就这起事件展开调查。

一艘满载货柜的大货轮在杰伯阿里港（Jebel Ali Port）冒出大火，消防人员紧急赶来灭火。当局指出，这艘船当时准备停靠码头。

货轮爆炸后冒出熊熊火焰和黑烟，但当局说火势已在40分钟内扑灭，也无人员伤亡，所有14名船员都已在爆炸前及时撤离。

杜拜媒体办公室（Dubai Media Office）主任马里（Mona Al Marri）接受阿拉伯卫星电视台（AlArabiya）访问时表示：「感谢老天，一切安全。这是其中一只货柜发生天然意外，货柜里装有一些易燃物。没有其他原因。」不过她也说，关于爆炸原因将会展开调查。

今天仍有警车和消防车停靠在严重受损的货轮旁，码头区也能见到烧焦的货柜。

杜拜警方表示，货轮载运的130只货柜有3只装有易燃物。

杜拜警察首长马里（Abdullah al-Marri ）告诉阿拉伯卫星电视台：「初步报告指出，...摩擦或高温可能是导致爆炸原因。」他并补充，货柜里并无放射性物质或爆裂物。

杜拜是富裕的阿拉伯联合大公国7个酋长国之一，通常高度安全，发生这类事件属于罕见。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP