杜特蒂控某总统参选人吸毒 小马可仕检验自清

（法新社马尼拉23日电） 已故菲律宾独裁者马可仕之子小马可仕今天表示，他已接受古柯硷采检，检测结果呈阴性并送交警察机构。此前菲律宾总统杜特蒂指控，某位总统参选人吸毒。

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小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）发声明说，他昨天受检，且检测结果已送交3个警察机构。菲国明年选总统，小马可仕是被看好的参选人之一。他告诉国内媒体，他的检测结果呈阴性。

小马可仕说：「我真的不觉得我是被影射的那个人，尽管如此，为了取信于我的支持者我反对非法毒品，身为有志角逐大位的公众人物，我认为我责无旁贷。这就是为什么我昨天接受古柯硷检测的原因。」他有个人尽皆知的小名「邦邦」（Bongbong）。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）并未点名哪位参选人吸食古柯硷。这位现任菲国总统向毒品宣战，成千上万的人因扫毒而丧命。

不过他不时使用男性代名词提及影射的对象。杜特蒂22日说：「有个参选人吸食古柯硷，你们可以问问那些有钱人，为什么我没逮捕那个家伙？你们不晓得那些有钱人，他们搭游艇出海，或者在空中，那是他们吸毒的所在。」

外泄的菲律宾颇具公信力民调机构「社会气象站」（Social Weather Stations）的10月分调查，据称显示小马可仕是最受选民青睐的总统参选人，支持度高达47%。

其次是现任副总统及主要在野党的参选人罗贝多（Leni Robredo）18%，首都马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）13%。

退休拳王、现任参议员巴乔（Manny Pacquiao）以9%支持度暂居第4，其后是参议员赖克逊（Panfilo Lacson）的5%支持率。

© 2021 AFP