杜特蒂政敌 菲国副总统8日前决定是否选总统

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（法新社马尼拉3日电） 菲律宾明年大选开放登记参选，副总统罗贝多将在8日登记截止期限前，决定是否角逐总统大位，但分析家指出，立场与现任总统杜特蒂迥异的罗贝多若加入选战，恐打得艰辛。

菲律宾宪法规定总统任期6年，不得连任，且正副元首由人民分别投票选出。

菲律宾反对阵营组成的「1SAMBAYAN全国民主力量联盟」9月底宣布，将提名反对杜特蒂（Rodrigo Duterte）扫毒战的罗贝多（Leni Robredo），参加下届总统大选，她有可能是反对派在选举中唯一一位候选人。

罗贝多的发言人古提瑞兹（Barry Gutierrez）告诉法新社，罗贝多尚未接受提名，但将于候选人登记期限10月8日前，作出决定。

罗贝多政敌杜特蒂昨天抛出震撼弹，表示将退出政坛，虽尚未点名继任者，但昨天告诉广电记者，「是萨吴配没错」，暗示女儿萨拉（Sara Duterte-Carpio）将与子弟兵克里斯多福．吴（Christopher Bong Go）联手出击。

大多数声势领先的总统候选人都支持杜特蒂的争议性扫毒战，政治分析家表示，与杜特蒂立场大相径庭的罗贝多若加入选战，恐打得相当艰辛。

菲律宾大学（University of the Philippines）政治学教授佛朗哥（Jean Franco）表示，菲国选民乐见女性当选总统，但希望她作风「好斗凌厉」，而罗贝多「人太好了」。

现年56岁的罗贝多在2016年选举中，惊险击败菲国前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Bongbong Marcos），登上副总统之位。

罗贝多5年前的胜选打击了前独裁者马可仕家族的政治抱负，但小马可仕9月初表态，2022年考虑出马竞逐总统宝座。

超过6000万名菲国人民将在明年5月投票，决定谁将入主总统府马拉坎南宫（Malacanang Palace）。

© 2021 AFP