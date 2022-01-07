杜特蒂祭铁腕防疫 未打疫苗者若离家门就逮捕

（法新社马尼拉7日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日下令逮捕违反居家令的未接种疫苗民众，这一限制措施旨在抑制因Omicron变异株引发的确诊飙升。

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菲律宾政府本周加强首都马尼拉和几个省份、城市的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制。6日的确诊人数较4日增至3倍多后，马尼拉1300万人口中未接种疫苗者被命令留在家里。

卫生官员表示，预计未来几天感染人数将进一步增加，并将在本月底达到顶峰。

杜特蒂在预录讯息中说：「因为这是国家紧急状态，我的立场是我们可以限制（没有打疫苗的人）。」

「我现在正在向（村长）下令，寻找那些没有施打疫苗的人，要求或命令他们留在原地。」

「如果他（未打疫苗者）拒绝并走出家门，在社区或任何地方到处走动，他都会被（有关当局）制止。若他拒绝，（官员）有权逮捕不守规章的人。」

在菲律宾，接种疫苗属自愿性，到目前为止，全国逾1亿人口只有不到一半完整接种疫苗。杜特蒂对大量菲律宾人尚未施打疫苗感到「震惊」。

杜特蒂表示：「如果你不接种，你就是让每个人都处于危险之中。（病毒）在我们的社区、我们的国家和世界迅速传播。」

据菲律宾卫生部门数据，6日新增确诊人数激增至1万7000多人，是4日数字的逾3倍。菲律宾目前累计逾290万人染疫，其中近5万2000人病殁。

© 2022 AFP