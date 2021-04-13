杜特蒂自称老人没生产力 愿让出疫苗接种机会

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（法新社马尼拉13日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）声称愿意让出自己的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，因为像他这般年纪的人多半没那么有生产力，不该被列为优先接种对象。

自3月初以来，拥有1.1亿人口的菲国仅约100万民众接种第一剂疫苗，只占达成群体免疫所需人数的一小部分。

菲律宾正面临疫情反扑，创纪录的感染人数已快使实施封城的首都与邻近省分许多医院吃不消；与此同时，疫苗计画推行速度缓慢加上供给有限，使得舆论批评政府防疫不当的炮火猛烈。

菲国疫苗计画一开始锁定对象为医护人员与军人，后来扩大到年长者与慢性病族群。

就在许多国家领导人公开接种疫苗来鼓励民众施打之际，杜特蒂却声称他要让出这个机会。

他在预先录制、昨天公布的演说中表示：「我会释出疫苗，不管是谁想要打我的疫苗，我都会让给他。」

76岁的杜特蒂说：「让我们把疫苗优先让给接种后有机会活下来且有生产力的人。」「大多数的老年人不再那么有生产力。」

之前杜特蒂神隐2周，引发外界臆测他是否染上COVID-19。

杜特蒂先前一开始说要私下接种疫苗，后来又暗示他愿意公开施打。

© 2021 AFP