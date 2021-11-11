杜特蒂长女萨拉加入新政党 疑为参选总统做准备

（法新社马尼拉11日电） 菲律宾总统杜特蒂长女萨拉今天加入新政党基督教穆斯林民主力量党，引发外界揣测她可能在最后一刻投入总统大选。目前距离菲政党改变总统候选人提名的期限11月15日只剩几天。

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现年43岁的萨拉（Sara Duterte-Carpio）9日已宣布不再竞选连任纳卯（Davao）市长。今年以来她在最受青睐总统参选人民调支持度稳坐第一，但她先前一再表示，自己并无兴趣角逐总统宝座。

基督教穆斯林民主力量党（Lakas-CMD）虽已提名总统和副总统候选人，但外界普遍认为那只是先卡位，可在最后一刻换将。

萨拉今天接受记者访问时表示：「我要感谢我的支持者，我希望接下来几天不管发生什么事，我都能够满足他们的需求。」

菲律宾的政治主要把持在权贵家族手中，且长期以来有子女接替父母总统宝座的历史。

目前菲律宾总统参选人，包括已故前总统马可仕（Ferdinand Marcos）独子小马可仕（Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.）、马尼拉市长杜马戈索（Francisco Domagoso）、菲律宾拳王巴乔（Manny Pacquiao）和现任副总统罗贝多（Leni Robredo）。

76岁的杜特蒂（Rodrigo Duterte）这回无法寻求连任。他在2015年总统大选时，就是在最后一刻成为候选人，并且获得压倒性胜利。

政治观察家曾预期，萨拉可能也会如法炮制。不过她先前排除这个可能性。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

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