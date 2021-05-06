杜特蒂防疫新招 戴好口罩否则可拘留12小时

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（法新社马尼拉6日电） 菲律宾总统杜特蒂下令警方逮捕任何没有戴好口罩的人，包括把口罩拉到鼻子以下民众，菲律宾正在努力遏制激增的2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染。

根据5日晚发布的官方影音，杜特蒂（Rodrigo Duterte）与他的疫情工作小组会面后发布这项指令，现场除了杜特蒂以外，所有人都强制戴上口罩。

菲律宾确诊病例激增后，首都和周边省分加强限制措施，而从3月底以来，已有数千人因违反疫情相关规定受罚。

就在一名男子因违反宵禁规定而被罚深蹲100下死亡后，司法部长和警察首长敦促警方对违规者罚款或从事社区服务，而不是逮捕他们。

但杜特蒂说，警方应该硬起来对付违规者，逮捕那些没有戴好口罩的人，包括那些露出鼻子的人。

杜特蒂说：「我给警方的命令是（针对）那些没有戴好口罩的人…逮捕并拘留他们，调查他们为什么这样做。」

杜特蒂去年告诉安全部队射杀在封锁地区制造「麻烦」的人，引起人权组织挞伐。

菲律宾总统府发言人罗奎（Harry Roque）今天证实这项命令，他表示违规者可遭拘留最长12小时而不被起诉。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP