杜特蒂：绝不配合国际刑事法院调查菲国扫毒战

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（法新社马尼拉15日电） 菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）发言人今天表示，国际刑事法院（International Criminal Court）针对菲国致命扫毒战进行的调查，杜特蒂「绝不配合」。

即将卸任的国际刑事法院检察官班索达（Fatou Bensouda）昨天请求国际刑事法院法官授权，针对菲律宾警方2016年到2019年涉嫌违法杀害数以万计平民一事进行调查。

杜特蒂2016年打着扫除毒品问题的承诺当选总统，他曾公开对员警下令，如果生命受到威胁，毒品嫌疑犯可一律杀无赦。

杜特蒂发言人罗奎（Harry Roque）告诉记者：「总统2022年6月30日结束任期前，绝对不会配合。」他并重申先前的主张说，由于菲律宾已经退出，国际刑事法院对菲国不具管辖权。

2019年国际刑事法院针对菲律宾扫毒战争展开初步调查之后，菲律宾即宣布退出法院。

班索达表示，尽管菲律宾不是成员，国际刑事法院仍可针对菲国还是成员时所犯罪行进行调查，「手边的资讯显示，菲律宾国家警署（Philippine National Police）成员以及其他与警署合作的人」，在调查所锁定期间「杀害数千至数万平民」。

这是班索达本周卸任前最后几项行动之一，但罗奎驳斥她的调查发现，还说班索达暗示菲国司法体系不彰，是「侮辱所有菲律宾人」。

© 2021 AFP