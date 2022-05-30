杜登当选澳洲保守派领袖

（法新社雪梨30日电） 澳洲保守派今天选出强硬的对中鹰派杜登（Peter Dutton）担任领袖。

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杜登接下大位后表示，澳洲新当选的劳工党（Labor）政府「还没准备好执政，我们已经看到他们表现出缺乏经验」。他允诺自由党会参加下届在2025年举行的选举，计画就是「清理劳工党不可避免的烂摊子」。

杜登在无人反对的情况下当选，接掌5月21日大选惨败的自由党。原本长年支持自由党的选民，在此次大选转投承诺对气候变化采取行动的独立候选人。

这位新任的在野势力领袖将得重建分崩离析的自由党，并试着团结分裂的温和派和保守派，气候议题将是一大症结点。

杜登今天形容自己「非常热切地相信」澳洲必须「适切回应」减碳问题。

警官出身的他，以强硬言辞、语不惊人死不休的评论在政界声名鹊起，担任国防防部长期间，他常将中国的扩张野心比作1930年代的纳粹德国。

他当时表示：「维护和平的唯一方法，就是为战争做准备。」

他今天也说：「习主席领导下的中国问题，是我们此生面临的国家最重要议题。」

选举以来，杜登与其自由党盟友一直试图淡化他的右翼过去，他说，澳洲人会看到他更温和的一面。这位新当选的反对派领袖今天表示，他的政策将「直接针对被遗忘的澳洲人，在郊区、在澳洲各地的澳洲人」。

在选举惨败后退出自由党领导层的总理莫里森（Scott Morrison）今天向杜登表示会「全力支持」。

澳洲新任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）上周也赞扬杜登，说他与杜登的关系比和莫里森更好。

© 2022 AFP