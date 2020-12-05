杜鲁道支持农民示威 印度召见加拿大大使

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（法新社新德里4日电） 印度外交部表示，加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）日前对印度农民日益升温的抗议活动表达支持，印度今天召见加拿大大使，警告两国外交关系可能严重受损。

然而，杜鲁道拒绝退让，称加拿大将一直支持和平示威者的权利。

近日，数以万计的印度农民一直试图包围首都新德里，以抗议关于农产品贸易的新农业法。

印度农民抗议时与警方发生冲突，杜鲁道在本周上传于推特的一段影片中，称这些活动「令人担忧」，并表示应让农民和平示威。

这些抗议活动是由旁遮普省（Punjab）农民发起，加拿大有许多移民来自旁遮普省。

印度外交部表示，已召见加拿大最高阶外交官员，警告这等同于「干预（印度内政），无法令人接受」。

印度外交部在声明中说：「这类行动如果持续下去，将严重冲击印度与加拿大关系。」

印度外交部表示，杜鲁道与其他加拿大政治人物在「未透彻了解下」发出的评论，鼓励「极端分子」在印度驻加拿大大使馆前集会。

印度外交部又说：「我们期望加拿大政府确保印度外交人员的安全，并期望政治领导人不要发表让极端行动主义合理化的言论。」

杜鲁道今天在渥太华告诉记者：「加拿大将捍卫全球各地和平抗议的权利与人权。」（译者：张晓雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP