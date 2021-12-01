来自南非确诊旅客入境前 荷兰已出现Omicron病例

（法新社海牙30日电） 荷兰卫生当局今天表示，早在来自南非两个航班的十余名旅客被验出感染COVID-19新变异株Omicron之前一周，这种变异株就已出现在境内，当局正了解这种新变异株的传播状况。

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荷兰国家公共卫生及环境研究院（National Institute for Public Health, RIVM）表示，该组织「在11月19日和23日采集的2个国内检测样本中，发现了Omicron变异株。」

当局先前认定，国内首批Omicron确诊病例是26日从南非飞到阿姆斯特丹的2架荷兰皇家航空（KLM）班机上的乘客。机上共有61人确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），其中14人感染Omicron变异株。这14人目前都在隔离中。

一般认为，Omicron最早在南非及波札那境内发现，南非于24日向世界卫生组织（WHO）通报境内出现新变种病毒，但荷兰最新发现的2起Omicron确诊病例早于南非通报时间。Omicron随后被世卫列为「高关注变异株」。

RIVM表示：「目前尚不清楚（上述2起较早确诊案例）的相关人员是否去过非洲南部。」市政卫生服务部门已开始进行接触者调查。

RIVM指出，「在接下来这段时间内将进行各种研究，以了解Omicron变异株在荷兰的分布」，同时也会重新检视更多先前筛检的样本。

目前荷兰共有16人确诊Omicron，是感染新病毒人数最多的欧洲国家之一。

© 2021 AFP