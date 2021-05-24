杨恩准绝杀狙击尼克 老鹰季后赛季后赛首战获胜

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（法新社纽约23日电） NBA老鹰今天靠杨恩终场前0.9秒砍进关键一球，以107比105扳倒种子序较高，且本季例行赛他们从未赢过的尼克。

纽约尼克自2013年后首次重回美国职篮NBA季后赛，他们和亚特兰大老鹰在例行赛都获得41胜31败，但尼克在双方对战中，取得3胜0负优势，因此由尼克获得第4种子资格，老鹰则是排在第5种子的位置。

今天比赛打到第4节，战况陷入胶着，终场前28.6秒，两队103比103战成平手，老鹰在杨恩（Trae Young ）两罚俱中后取得两分领先，但比赛结束前10.2秒，尼克替补的资深后卫罗斯（Derrick Rose）展现老将价值，一记跳投得手，让球队扳平比数，但终场前0.9秒，杨恩回敬一记关键跳投，让老鹰再度握有领先，在尼克的蓝德尔（Julius Randle）攻击失手后，最终老鹰以2 分之差带走胜利。

这场比赛的上半场，老鹰柯林斯（John Collins）、杨恩分别攻下12分、11分；尼克则靠罗斯独得10分紧咬比数。半场打完，尼克仅以50比52落后老鹰2分。

两队易篮再战，尼克第3节打出一波23比14攻势逆转，以73比66领先7分，在巴瑞特（R.J. Barrett）单节9分带领下，尼克打完3节以73比71，2分超前老鹰，无奈第4节最后一刻遭反扑。老鹰这场比赛获胜，在两队7战4胜制的系列赛收下开门红，以1比0领先尼克。

杨恩今天轰下整场比赛最高的32分，另有7篮板10助攻进帐；鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）为老鹰攻下18分；替补的威廉斯（Lou Williams）和先发的柯林斯分别获得13分、12分；卡佩拉（Clint Capela）仅获9分，但抓下13个篮板。

尼克今天板凳球员大发神威，伯克斯（Alec Burks ）攻下全队最高27分，老将罗斯斩获17分，奎克利（Immanuel Quickley）进帐10分；先发球员中，蓝德尔（Julius Randle）有15分12篮板的双十成绩，巴瑞特有14分11篮板的双十成绩。

© 2021 AFP