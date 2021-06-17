杨恩砍39分胜76人 老鹰系列赛率先听牌

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（法新社费城16日电） 杨恩今天砍下全场最高39分，让其所属的老鹰在第4节完成惊奇大逆转，在终场以109比106击败76人，在7战4胜制季后赛次轮，率先以3比2听牌。

美国职篮NBA东区季后赛，头号种子费城76人与第5 种子亚特兰大老鹰，在前4战打完后以2比2战成平手，双方今天在76人主场争夺率先听牌的优势。

今天比赛首节，老鹰手感不佳，整体投篮命中率仅3成48，只投进1个三分球，命中率更低到只有1成67；76人则是在恩比德（Joel Embiid）大杀四方独得17分的带领下，以38比24领先老鹰达两位数。

次节76人拿下24分，但也将老鹰的得分压低到16分；上半场打完，76人以62比40领先逾20分。

老鹰靠杨恩（Trae Young）第3节攻下12分，稍将落后追近，但76人持续以87比69领先老鹰。

末节老鹰靠威廉斯（Lou Williams）从板凳杀出频频取分，单节独得13分，加上杨恩关键时刻连投带罚连拿7分，打出一波36比17攻势，反以105比104将比分超前，最终他们在单节轰下40分的情况下，以3分的差距逆转胜出，在系列赛取得3比2听牌。

此役除杨恩轰下全场最高39分，柯林斯（John Collins）也为老鹰贡献19分、11篮板的双十演出，板凳出发的贾里纳里（Danilo Gallinari）、威廉斯分获16分、15分。

76人的恩比德今天有37分、13篮板的双十成绩，塞斯．柯瑞（Seth Curry）也砍进36分，但其他队友得分均未达两位数。

© 2021 AFP