杨恩21分14助攻 老鹰季后赛第3战击败尼克

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（法新社亚特兰大28日电） 美国职篮NBA亚特兰大老鹰少主杨恩（Trae Young）今天抢下21分、14助攻，率队终场105比94击败纽约尼克，季后赛首轮取得2胜1败领先。

尽管「飙风玫瑰」罗斯（Derrick Rose）拿下全场最高30分，全队命中率仅3成58，尼克最终仍未能力挽狂澜。

老鹰得分多点开花，有7人得分达两位数，包括第2 战遇上犯规麻烦没得分的柯林斯（John Collins）都有14分进帐。

杨恩抢下全队最高21分；鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）15分；卡佩拉（Clint Capela）13分12篮板；贾里纳里（Danilo Gallinari）12分；韩特（De'Andre Hunter）11分；赫尔特（Kevin Huerter）10 分。

尼克方面，蓝德尔（Julius Randle）缴14分、11篮板；诺艾（Nerlens Noel）和布拉克（Reggie Bullock）各获12分、11分；巴瑞特（RJ Barrett）仅拿7分。

两队将于30日继续在亚特兰大打第4战。

© 2021 AFP