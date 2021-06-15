杨恩25分18助攻 老鹰季后赛次轮扳平76人

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（法新社亚特兰大14日电） 杨恩今天斩获25分、18助攻，率亚特兰大老鹰在末节逆转，并以103比100获胜，在季后赛次轮扳平费城76人。

今天系列赛第4战，老鹰继续在家作战，阵中后卫鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）首节就砍进10分，但他们全队单节的三分球命中率仅刚好2成，远不及76人的6成67，整体投篮命中率也只有2成59，比76人的4成8差上一截，因此首节打完，76人以28比20领先。

次节76人在恩比德（Joel Embiid）单节11分带领下，打出34比29攻势让球队在上半场以62比49领先达两位数。

下半场开打后，老鹰靠杨恩（Trae Young）、柯林斯（John Collins）第3节分别攻下9分、7分的联手带领下，打出单节31比20攻势，让76人仅以82比80的微幅领先进入末节。

末节在卡佩拉（Clint Capela）第一时间灌篮得手后，老鹰拉出6比0攻势，以94比92将比分超前，之后双方拉锯，并几度互换领先，76人在恩比德一次两罚俱中后，让双方仅剩1分差距，但老鹰在杨恩稳稳两罚全进后，以3分之差惊险留下胜利。

杨恩此役除拿下25分，还送出高达18次的助攻，鲍格达诺维奇为老鹰贡献22分，柯林斯拿下14分12篮板，卡佩拉获得12分13篮板，两人都有双十演出，赫尔特（Kevin Huerter）则有10分进帐。

76人的哈里斯（Tobias Harris）今天攻下全队最高20分，恩比德「仅」得到17分，但抓下高达21个篮板的双十成绩，西蒙斯（Ben Simmons）有11分12篮板9助攻的准大三元演出，塞斯．柯瑞（Seth Curry）、柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）则分别有17分、10入袋。

两队在7战4胜制系列赛前4战各有两场主场，但双方在主场都只获1胜1败，让他们目前以2比2僵持。

© 2021 AFP