杨恩42分10助攻 老鹰击败卫冕军公鹿

（法新社亚特兰大14日电） 今天杨恩拿下42分、10助攻，让老鹰120比100击败上季总冠军公鹿，终止最近6连败。

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美国职篮NBA亚特兰大老鹰今天主场迎战密尔瓦基公鹿，老鹰的杨恩（Trae Young）包括三分球13投8中在内，整场比赛26次出手命中16球，除轰下全场最高42分，还送出10次助攻，并抓下8个篮板。

老鹰今天赢球，本季在主场的战绩提升到4胜1败，阵中的柯林斯（John Collins）在下半场攻下16分，整场比赛有19分进帐，卡佩拉（Clint Capela）则有12分、13篮板的「双十」成绩。

公鹿队上因脚踝扭伤缺席12日比赛的「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天归队，攻下全队最高26分，并送出6次助攻，但球队仍吞下2连败。

哈勒戴（Jrue Holiday）为公鹿挹注19分，艾伦（Grayson Allen）斩获18分。

公鹿今天人手短缺，罗培兹（Brook Lopez）因背伤缺阵，希尔（George Hill）也因为背部的问题无法上场，密道顿（Khris Middleton）则因确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病）必须遵守联盟健康安全规定而无法出赛。

© 2021 AFP