杨恩48分轰垮公鹿 老鹰东区冠军赛首战客场获胜

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（法新社密尔瓦基23日电） 杨恩今天轰下48分，率老鹰在客场以116比113惊险击败公鹿，拿下东区冠军赛首战胜利。

美国职篮NBA东区冠军赛今天揭开序幕，第3种子密尔瓦基公鹿在主场迎战第5种子亚特兰大老鹰的系列赛首战，公鹿首节在安特托昆博（GiannisAntetokounmpo）、波蒂斯（Bobby Portis）合拿15分的联手带领下，最多曾领先6分，但老鹰在杨恩（TraeYoung）单节攻下12分、威廉斯（Lou Williams）首节结束前1.8秒砍进三分球的情况下紧咬比数，让公鹿仅以28比25领先3分。

下半场比赛，两队71比71平手之际，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）两罚俱中让老鹰要到领先，他们在杨恩第3节拿下12分的带领下，最多领先达8分，前3节打完也以88比85领先公鹿。

末节双方3度平手后，公鹿一波7比0攻势要回领先，老鹰在柯林斯（John Collins）砍进三分球、卡佩拉（Clint Capela）拿下两分后，以112比111取得1分超前，之后双方进入罚球大战，公鹿的安特托昆博虽两罚俱中，但老鹰靠杨恩4罚全进，最终以3分之差带走胜利。

杨恩此役轰下全场最高48分外，另有7篮板、11助攻的演出，柯林斯与卡佩拉分别拿下23分、15篮板和12分、19篮板，两人都缴出双十成绩，赫尔特（KevinHuerter）则是获得13分。安特托昆博今天有34分、12篮板、9助攻的准大三元成绩，哈勒戴也为公鹿贡献33分，密道顿（KhrisMiddleton）与替补的波蒂斯分别有15分、11分进帐。

© 2021 AFP