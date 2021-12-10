杰克森与贝恩合拿48分 灰熊主场击败湖人

（法新社曼菲斯9日电） 美国职篮NBA曼菲斯灰熊的杰克森今天攻下25分，贝恩也挹注23分，让洛杉矶湖人的詹姆斯即便拿下大三元也是白搭。灰熊最终是以108比95击退湖人。

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杰克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全场最高25分，贝恩（Desmond Bane）挹注23分。琼斯（Tyus Jones）与梅尔顿（De'Anthony Melton）分别为灰熊攻下12分，只拿4分的亚当斯（Steven Adams）抓下13个篮板。

灰熊的先发后卫莫兰特（Ja Morant）和布鲁克斯（Dillon Brooks）因为触及联盟的COVID-19（2019冠状病毒疾病）规范，今天都没有出赛。

莫兰特上个月左膝扭伤，后来又有美国媒体报导他COVID-19筛检呈阳性反应。在他缺阵这段时间，灰熊在近7场比赛拿下6胜。

湖人的詹姆斯（LeBron James）今天交出20分、10篮板、11助攻的「大三元」成绩单，这是他生涯第100次拿下大三元。戴维斯（Anthony Davis）这场比赛贡献22分8篮板，但湖人仍吞下败仗，他们11月至今的客场战绩只有3胜5败。

湖人此役很快就进入状况，在安东尼（Carmelo Anthony）于第1节剩下2分18秒时砍进三分球后，以26比17领先。但在湖人上半场就出现14次失误的情况下，灰熊很快将比分超前，第2节最多领先8分，中场时反以59比53领先湖人6分。

下半场开打，湖人一度将落后缩小到剩下1分差距，但灰熊靠17比6攻势，在第3节结束时，以85比78领先。

在贝恩第4节剩下11分46秒砍进三分球后，灰熊以88比78首次取得两位数领先，灰熊在这节打出16比7开局，最后胜出。

这场比赛灰熊一共有18次抄截，并让湖人发生22次失误。

布莱德雷（Avery Bradley）、何顿-塔克（Talen Horton-Tucker）这场比赛都为湖人拿下10分。

© 2021 AFP