杰哈德巴狄厄斥蒲亭过分 控侵乌行为疯狂

（法新社巴黎31日电） 以电影「大鼻子情圣」走红的法国老牌男星杰哈德巴狄厄，今天谴责俄罗斯总统蒲亭在乌克兰犯下「疯狂、令人无法接受的过分行为」。他原本与蒲亭交好，还持有俄国护照。

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杰哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）透过法新社发表声明说：「俄罗斯人民无须为蒲亭（Vladimir Putin）等领导人所犯下疯狂、令人无法接受的过分行为负责。」

72岁的杰哈德巴狄厄自1980年代便扬名法国，并透过在1990年美国电影「绿卡」（Green Card）中的演出打进好莱坞。他过去赞美蒲亭，还在2013年离开法国、取得俄罗斯国籍，以抗议法国拟议对富人加税。

杰哈德巴狄厄曾以「大鼻子情圣」（Cyrano de Bergerac）夺得坎城影展影帝，并拍摄过李安导演的电影「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），近期则参与Netflix影集「马赛城」（Marseille）演出。

杰哈德巴狄厄取得俄罗斯国籍后，经常赞美俄国，称它是「了不起的民主国家」；还赞扬蒲亭，并把他与已故教宗若望保禄二世（John Paul II）相比。

不过俄国2月24日入侵乌克兰后，杰哈德巴狄厄3月1日即对法新社表示：「俄罗斯和乌克兰一直是兄弟之邦，我反对这场手足相残的战争。请停止动武、展开谈判。」

杰哈德巴狄厄今天还说，明天起3晚他在法国首都巴黎举行的演唱会，收入将全数捐给「这场悲剧性手足相残战争下的乌克兰受害者」。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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