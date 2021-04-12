松山英树高球名人赛封王 日本球迷感动欢呼

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（法新社东京12日电） 日本高球迷今天欢庆松山英树在美国名人赛（The Masters）的历史性胜利，主播播报时一度哽咽，首相菅义伟更盛赞这是疫情时期的一大亮点。

「朝日新闻」说：「松山开启了历史的大门。」

松山英树以一杆之差封王的时间，正好是日本时间上午8时过后不久。一些主播现场播放了松山英树最后一轮的画面，让观众见证他以73杆打完第4轮，最后以总杆低于标准杆10杆的成绩封王。

在东京放送电视公司（TBS），主播和播报员看到松山最后一个推杆拿下绿夹克的刹那，甚至忍不住哽咽，一名播报员说，「恭喜，谢谢你」，坐在他身旁的两名球评也感动地强忍泪水。

电视台都以快讯报导松山封王的消息，一些报纸甚至在网路版刊出号外，这通常是重大事件时才会有的作法。

东京股市开盘后，高球球具商Value Golf股价大涨14%，高球杆制造商Graphite Design股价更飙涨16%。

网友们热烈讨论，向日本的新运动英雄致贺，一名球迷推文说：「我热泪盈眶，眼睛都看不清楚了。」

首相菅义伟也告诉记者，松山英树的表现「实在非常优异」，「我想，在冠状病毒冲击仍挥之不去的此时，这鼓舞、也激励了全日本的人」。

「这真的是很棒的成就。」

日本放送协会（NHK）访问松山故乡爱媛县的民众，一名年轻女子受访时表示，「听到这消息我好高兴，因为我们最近都没有什么好消息」。

松山英树是继韩国的梁容银2009年赢得PGA锦标赛之后，第2位拿下高球大赛冠军的亚洲男子选手，也是第一位赢得高球大赛冠军的日籍男子选手。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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