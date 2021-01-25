极端天气酿灾 过去20年夺近50万条人命

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（法新社巴黎24日电） 根据气候变迁对人类构成直接威胁的新评估，过去20年，有近50万人死于与极端天气事件有关的自然灾害。

风暴、洪水和热浪等气候相关灾难引发的死亡负担，令发展中国家不胜负荷。

在气候调适峰会（Climate Adaptation Summit，CAS）登场之际，环保智库「德国看守」（Germanwatch ）估算，这些灾难将使全球经济在本世纪损失2.56兆美元，令人震惊。受到疫情影响，今年的气候调适峰会以视讯方式进行。

德国看守说，对1万1000多例极端天气事件所做的分析显示，自2000年以来，有近48万人为此丧命，波多黎各、缅甸和海地是受冲击最严重的国家。

根据2015巴黎气候协定，较富裕国家每年应该提供1000亿美元，帮助较贫穷国家缓解气温升高并适应气候变迁问题，然而最近研究显示，发展中国家获得的资金远不及于此。

德国看守的全球气候指数（Global Climate Index ）调查过去20年极端天气事件带来的影响，特别是2019 年的风暴季节，当时生成的飓风和气旋重创了加勒比海、东非和南亚部分地区。

研究共同执笔人艾克斯坦（David Eckstein）说：「这显示贫穷、脆弱的国家在应对极端天气事件后果方面面临特别严峻的挑战。」

「他们迫切需要财政和技术上的支援。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2021 AFP