极端气候肆虐 2021欧洲单日气温降雨创新高

（法新社巴黎22日电） 欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务今天发布报告指出，欧洲在2021年经历创纪录的极端天气，从最热的一天和最热的夏天到致命的野火和洪水。

广告 继续浏览后续

欧洲联盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service, C3S）说，尽管去年地球表面温度比工业化前水准高出近摄氏1.2度，但欧洲的平均温度上升超过2度，超过这个门槛，危险的极端气候事件变得更加可能和强烈。

2021年是欧洲有史以来最热的夏天，地中海沿岸热浪持续数周，也创下欧洲单日温度新高，义大利西西里岛的温度高达摄氏48.8度。

高温在希腊引发致命野火，希腊总理形容是该国「几十年来最大的生态灾难」。

8000多平方公里的森林和房屋被烧成灰烬。

此外，德国上空一个缓慢移动的低压系统在7月中打破单日降雨最多纪录。

那场倾盆大雨是由另一个前所未有的极端气候造成，波罗的海部分地区表面水温比平均温度高出摄氏5度以上。

哥白尼气候变化服务警告，随着气候持续变暖，这种规模的洪水将变得更加频繁。

哥白尼气候变化服务的负责人布诺坦普（Carlo Buontempo）在声明中说：「2021年是极端气候的一年，包括欧洲最热的夏天、地中海的热浪、西欧的洪水和干旱。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2022 AFP