林书豪推特宣布 将重返CBA北京首钢

广告 继续浏览后续

（法新社北京12日电） 前NBA美国职篮台裔球星林书豪今天在推特上宣布，他将重返CBA中国男子职业篮球联赛的北京首钢，他表示非常兴奋可以重返北京，并感谢所有陪伴他走过这段旅程的人。

2019年林书豪以年薪300万美元（约新台币8404万）价码落脚CBA的北京首钢，2020年球季结束后，他宣布将不会与北京首钢续约，因为他要再挑战一次NBA梦。

今年林书豪加盟金州勇士旗下发展联盟的圣克鲁斯勇士，他赛季场均可缴出19.8分、3.2篮板、6.4 助攻，且场均得分在联盟高居第7，却未能帮他换来一纸NBA 合约，圣克鲁斯勇士最终在季后赛4强止步。

在NBA大门关上后，林书豪曾在脸书上写下，「出于我永远无法完全知道的原因，那个机会从未实现。」尽管现实很残酷，但始终没有浇熄林书豪对篮球的热情。

今天林书豪则在推特上写下，他不后悔过去这段岁月，对未来他充满兴奋，因为他还有很多能打篮球的日子，同时他也透露，他将重返北京首钢。

除此之外，林书豪也在中国社群媒体微博上喊话，并写到：「北京首钢，我回来了，球迷们我们很快就见面了。」

© 2021 AFP