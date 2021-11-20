林务官员：加州野火烧死数千棵巨大红杉树

（法新社洛杉矶19日电） 美国加州林务官员今天表示，今年肆虐加州的森林野火已焚毁数千棵巨大杉木。这是首度针对稀有物种死亡总数所进行的全面评估。

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两次巨大闪电引发的火势波及多达3600 棵树木，每棵树的直径都超过120公分，直接导致它们死亡或预计在5年内死亡。

这个数字代表了地球上所保存的树木总量的5%，而且一年前多达14%的树木被大火烧毁。

美国加州红杉与国王峡谷国家公园（Sequoia and Kings Canyon National Parks）负责人乔登（Clay Jordan）说：「发人深省的现实是，我们看到这些标志性树木的有限群体中，又一次出现巨大损失，这些树木生生世世都不可被取代。」

多年来的干旱和气候暖化，造成加州和美西其他部分地区今年遭来势汹汹的野火肆虐。科学家表示，像是不加节制地燃烧化石燃料等人类活动，是造成全球暖化的主要原因。

世界上最大、83公尺高的薛曼将军树（General Sherman Tree）被消防员用防火毯包裹起来，以保护它免受野火蔓延伤害。

这些宏伟巨树具有适应火灾的能力，厚厚的树皮可以保护它们免受高温影响。

在这些巨树的一生中，通常以数千年计，会经历许多场火灾，小型火灾通常不会对它们造成伤害，火势产生的热量能让球果打开释放种子。

但如果火势延烧过久、温度过高或过于猛烈，就会对红衫造成伤害，有时甚至是不可弥补的损害。

今年两场大火焚毁内华达山脉（Sierra Nevada）独有的27片树林。林务官员说，其中有些火灾的强度令人担忧。

红杉与国王峡谷国家公园在报告中说：「红杉在野火后通常会再生，不过在野火高度严重地区再生不足的相关通报，令人益发忧心。」

然而，这份报告指出，今年的野火季并不全是坏消息，先前的「可控焚烧」在减少不受控火灾中的燃料量上，达到预期效果。

一些林木专家表示，数十年来对火灾的零容忍，使加州林地充满潜在燃料，在经历历史性的干旱中干枯后，就像个巨大的火柴盒，因此允许一些火灾烧毁多余植被，或以可控方式故意纵火，有助降低火灾强度和破坏。

© 2021 AFP