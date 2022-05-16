枪击案后谴责种族极端主义 拜登将赴水牛城致哀

（法新社华盛顿15日电） 美国纽约州水牛城非裔社区超市昨天发生大规模枪击案，总统拜登今天强烈谴责种族极端主义，并呼吁国民终结这种「仍是美国灵魂污点」的仇恨。他17日将偕同夫人赴水牛城致哀。

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拜登今天在华府一场殉职员警追悼会上表示，一名枪手昨天下午手持作战武器、怀着仇恨心理单独行凶，在纽约州西部一家超市冷血杀害10名无辜民众。

拜登表示：「我们必须一起努力化解这种仍是美国灵魂污点的仇恨。」他还说，有关当局仍在搜集事证。

但拜登提到，司法部已宣布正朝「仇恨犯罪、出于种族动机的白人至上主义行径与暴力极端主义」方向调查此案。

拜登说：「大家心情再度感到沉重…但我们的决心绝不能动摇。」

一名18岁白人男性昨天下午在纽约州水牛城（Buffalo）一家连锁超市开枪，造成至少10死3伤，受害人当中包括11名非裔。警方表示，这名嫌犯身穿防弹衣，手持半自动突击步枪，并一度在社群媒体平台上直播攻击过程。

白宫声明表示，拜登与第一夫人17日将前往水牛城，「与在这场毫无道理的骇人大规模枪击案中失去10人性命的社区一同哀悼」。

© 2022 AFP