枪杀2示威者无罪 美国少年：自卫没有违法

（法新社华盛顿20日电） 美国少年黎顿豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月25日在威斯康辛州基诺沙市的反警示威中，持枪扫射造成2死1伤，被控犯下杀人罪。他洗清罪名后今天表示，自卫「没有违法」。

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陪审团昨天裁决，18岁的黎顿豪斯蓄意杀人等罪名无罪。这项裁决引发从纽约到波特兰等地零星示威，却也赢得黎顿豪斯的支持者称许，凸显民众对此事看法有多两极。

福斯新闻频道（Fox News）画面显示，判决出炉后，黎顿豪斯脸上挂着微笑搭车离开，他说，「艰辛的旅程」终于结束，他松了一口气。

黎顿豪斯表示：「陪审团做出了正确的裁决，自卫没有违法。」他接受福斯新闻频道的完整访问将在22日播出，纪录片则会在12月播出。

黎顿豪斯家人后来透过发言人表示，他们已经搬家。发言人说：「他们现在很好，搬到某个地方，他们是一家人，大家都非常开心。」

黎顿豪斯的案件举国注目，部分是因为事件起于去年席卷全美的「黑命关天」（Black Lives Matter）示威，还涉及到枪枝、种族紧张与私刑等争议议题。

基诺沙市（Kenosha）去年发生非裔男子遭警察开枪重伤事件，引爆连日示威，抗议警察执法过当，群众在多处纵火、损毁商店。当时17岁的伊利诺州少年黎顿豪斯持突击步枪朝示威者开火，造成2人死亡、1人受伤；黎顿豪斯被控一级蓄意杀人罪，他出庭时坚称无罪。

© 2021 AFP