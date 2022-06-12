枪枝暴力问题不断 美国民众上街讨公道

（法新社华盛顿11日电） 美国各地今天有成千上万民众走上街头，要求当局针对肆虐全美的枪枝暴力拿出作为。

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华府国家广场（National Mall）挤满各年龄层的抗议群众，而社运人士也放置了4.5万个插着花的白色花瓶，悼念2020年每一个命丧枪下的美国亡魂。

华盛顿纪念碑（Washington Monument）附近一个标语写着：「该保护的是人，不是枪。」另一个写着：「校园容不下恐惧。」

上个月德州尤瓦尔迪（Uvalde）小学枪击案以及纽约州水牛城（Buffalo）超市血案分别造成21和10人丧生，促使民众走上街头，加入由「为我们的生命游行」（March For Our Lives）组织的集会。

86岁母亲5月14日死于水牛城枪击案的民众怀特费德（Garnell Whitfield）说，「我们来此要求正义。」他说：「我们来此与那些勇于要求合理枪枝立法的人站在一起。」

而今年5月24日德州尤瓦尔迪洛伯小学（Robb Elementary School）发生枪击事件后，枪支取得的容易以及可能导致枪支被用于攻击的心理健康问题都成为民众关注的焦点。

支持枪枝管制的一方，敦促当局进一步限制或完全禁止突袭步枪；反对方则寻求把大规模枪击案主要症结归咎于心理健康上，而非武器。

© 2022 AFP