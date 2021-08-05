枪枝走私猖獗助长暴力 墨西哥告6家美国枪枝制造商

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（法新社墨西哥市4日电） 墨西哥当局今天在波士顿法院对美国主要枪枝制造商提起诉讼，指控非法跨境武器贩运助长了墨西哥与毒品有关的猖獗暴力行为。

美国长期以来一直施压墨西哥，要求这个拉美国家遏止毒品走私进入美国境内，墨西哥如今也反过来希望美国加强打击非法武器贩运，避免美国枪枝越过边境流入墨西哥。

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）在记者会上表示，墨西哥政府采取前所未见的法律行动，获得总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel LopezObrador）的支持。

他说：「我们将在审判中赢得胜利，我们将大幅减少针对墨西哥的非法武器贩运。」

这起诉讼点名的公司包括史密斯威森（Smith &Wesson）、柏瑞塔（Beretta）、柯特（Colt）、葛洛克（Glock）、Century Arms、儒格（Ruger）和巴瑞特（Barrett）。

墨西哥当局说，每年非法流入墨西哥的武器超过50万件，其中有2/3以上是由这些公司制造。

墨西哥外交部今晚表示，在墨西哥犯罪现场起出的所有武器中，有70%至90%是从美国走私到墨西哥。

针对墨西哥的武器贩运每年为美国枪枝业者带来数以百万美元计的利益。

厄伯拉特说，这些枪枝制造商「玩忽职守」，（对墨西哥）造成损害，墨西哥正在寻求赔偿，金额将在审判期间确定。

但他补充说，这起诉讼的主要目的是让这些公司改变他们的作为。

厄伯拉特说：「倘若我们不提起这样的诉讼并且获胜，他们就不会了解。他们会继续做一样的事情，而我国每天也将有人因此丧命。」

墨西哥政府希望透过适当的标准，来「监督和惩戒」军火商。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2021 AFP