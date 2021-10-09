柏尼斯无失分特雷兹开轰 酿酒人季后赛首战胜勇士

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（法新社密尔瓦基8日电） 酿酒人今天在MLB国联季后赛对勇士的系列赛首战，靠例行赛防御率王柏尼斯先发6局0失分与对手僵持，7下再靠特雷兹的两分炮突破，终场2比1击败勇士，在系列赛1比0领先。

美国职棒大联盟MLB季后赛，国联的密尔瓦基酿酒人今天主场迎战亚特兰大勇士。酿酒人此役推出例行赛防御率王柏尼斯（Corbin Burnes）先发，勇士则由本季拿下14胜的摩顿（Charlie Morton）应战。

在柏尼斯、摩顿两人的压制下，双方前6局都没有得分，以0比0僵持。

柏尼斯投完6局退场，7上就没再回到投手丘。他此役投6局，有6次三振、3个保送，只被敲出2支零星安打，没有丢掉任何分数。

酿酒人7下首名打者贾西亚（Avisail Garcia）挨了触身球上垒，下一棒的特雷兹（Rowdy Tellez）将摩顿一记95.8英里的四缝线速球轰出中外野全垒打墙，助球队取得2比0领先。

摩顿今天投6局有9次三振、1个保送，虽仅被打3支安打，但其中1支是要命的两分炮。

8上两出局后，勇士代打的皮德森（Joc Pederson）将酿酒人第1任后援投手郝斯（Adrian Houser）一记90.2英里的伸卡球，击成左外野方向的阳春弹，让球队追回1分。

勇士9上靠着保送、安打和内野滚地球，在两出局情况下攻占一、三垒，但酿酒人终结者海德（Josh Hader）惊险守住城池，让球队1分险胜，并在系列赛1比0领先。

© 2021 AFP