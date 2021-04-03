柏捷顿家族主角雷吉尚佩奇 第2季不会回归

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（法新社洛杉矶2日电） 网路电视串流服务龙头Netflix今天表示，热门影集「柏捷顿家族：名门韵事」（Bridgerton）男主角雷吉尚佩奇（Rege-JeanPage）将不会回归第2季，不少网友纷纷哀号。

有辛巴威和英国血统的雷吉尚佩奇因饰演「柏捷顿家族」第一季的哈斯丁公爵（Duke of Hastings）爆红，在作者茱莉亚昆恩（Julia Quinn）第一部原着中，哈斯丁公爵与柏捷顿家族长女达芙妮（Daphne）之间的浪漫情事为主要故事线。

「柏捷顿家族」推特帐号发布的信件表示：「亲爱的读者们，当所有目光都转向勋爵安东尼柏捷顿（Anthony Bridgerton）寻找夫人的同时，我们要向雷吉尚佩奇告别，他如此成功扮演了哈斯丁公爵。」

「我们会怀念赛门（哈斯丁公爵）在萤幕上的身影，但他将永远是柏捷顿家族的一份子。」

Netflix今年1月宣布，「柏捷顿家族」有超过8200万户家庭收看纪录，成为Netflix史上最热门影集。

部分网友针对雷吉尚佩奇不会回归第2季的消息气炸大骂：「这是玩笑吧？如果不是玩笑，那这个节目完蛋了。」还有人说：「这最好是迟来的愚人节玩笑。」

© 2021 AFP