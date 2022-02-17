柏林影展揭晓 西班牙女导卡拉西蒙擒金熊

（法新社柏林16日电） 72届柏林影展今天揭晓得奖名单，西班牙导演卡拉西蒙（Carla Simon）描述水蜜桃农家为未来奋斗的半自传电影「阿尔卡拉斯」（Alcarras, 暂译）获颁殊荣，勇夺最佳影片金熊奖。

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今年的柏林影展是2年来头一次举办实体颁奖典礼，但参与竞赛的影片比往年少，在德国Covid-19（2019冠状病毒疾病）感染仍处高峰的情况下，观众入场也有严格限制。

今年共有15国18部影片竞逐金熊奖，评审团由「灵异第六感」（The Sixth Sense）印度裔美国籍导演奈沙马兰（M. Night Shyamalan）担任主席。

35岁的卡拉西蒙将金熊奖献给家人，她说，「要是没有他们，要是我没有贴近这个世界，我就没办法讲这个故事」。

继去年坎城影展和威尼斯影展后，柏林影展现在是欧洲第3个把最大奖颁给女导演的欧洲大型影展。

连续第2年不再分男女的最佳主角银熊奖，则由德裔土耳其41岁喜剧演员梅特姆卡普坦（Meltem Kaptan）凭藉「拉比耶对战小布希」（Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, 暂译）一片拿下。

「拉比耶对战小布希」由德国导演安卓爵森（Andreas Dresen）执导，描述一位母亲为了把儿子从古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）带回家，所经历的奋战故事。

梅特姆卡普坦把奖献给「所有母亲，她们的爱比所有边界都还强大」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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