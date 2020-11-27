柏林退役机场肩负重任 将化身疫苗接种中心

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（法新社柏林27日电） 「欢迎」的标语仍高挂德国柏林本月起停用的泰格尔机场（Tegel Airport）外，不过当局如今重新赋予机场新任务，将充当2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗接种中心。

泰格尔机场C航站建筑一旦改造完成，从12月中起摇身一变成为对抗新型冠状病毒的疫苗中心后，预料每天将再度出现数以千计的民众走进机场大门接种疫苗。

德国希望能在明年第一季加大接种疫苗的力道，已经在全国各地部署60座疫苗接种中心。

虽然卫生部长史巴恩（Jens Spahn）坚称接种疫苗并非强制性，不过总理梅克尔（Angela Merkel）今天向国会表示，疫苗对德国来说，犹如「隧道尽头的一道曙光」。

德国虽从11月初暂停休闲娱乐、运动场所，并禁止餐厅室内用餐以来，新增病例数已经回稳，不过总病例数仍高，今天通报新增2万2268起病例、389人不治。

梅克尔表示，寒冬或许难熬，但「我相信我们明年会看到重大进展」，形容疫苗是「希望」的象徵。

联邦政府将负责疫苗注射器的采购及运送工作，地方政府则将提供设备，并替疫苗接种中心选址。

筹设柏林接种中心的负责人布罗姆（Albrecht Broemme）告诉法新社，在泰格尔机场，「我们每天将为3000到4000名民众施打疫苗」。

过去曾充当难民中心、自行车赛车场和溜冰场等多种用途的另一座退役机场丹波霍夫机场（Tempelhof Airport），也被指定作为接种中心。

根据柏林市卫生局长卡莱奇（Dilek Kalayci）说法，在这座拥有380万人口的城市里，遍布4大枢纽的6座接种中心每天应该能替2万人施打疫苗。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP