染疫后未恢复到最佳状态 班西琪仍闯澳网次轮

（法新社墨尔本17日电） 上个月染疫确诊的东京奥运网球女单金牌得主瑞士名将班西琪表示，她至今仍能感受到感染COVID-19带来的影响。并未展现最佳状态的她，今天仍在澳洲网球公开赛获胜，闯进次轮。 名列大会第22种子的班西琪（Belinda Bencic），去年12月中到阿布达比 （Abu Dhabi）参加表演赛时，感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），直到上周雪梨经典赛（Sydney Classic）时，她仍感到「非常、非常的疲累」。

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班西琪今天在墨尔本球场（Melbourne Park）进行的澳洲网球公开赛首轮，以6比4、6比3直落二击败法国的美拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）。

班西琪赛后说：「我是说，在我练习时，我的脉搏跳得很快，即便在打完雪梨经典赛对西班牙女将巴多萨（Paula Badosa）的比赛后，我仍感到非常、非常的疲倦，呼吸、一切都不对劲。」 「我觉得情况一天比一天好转。」 班西琪下一战将出战上个月在墨尔本夏季赛（Melbourne Summer Set）夺冠的美国女将阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

班西琪坦言，她恢复得很慢，这对她备战澳网这场今年第一场大满贯赛造成了影响。 她说：「这一定会对我的表现造成影响，更严重的是，我在球季将开打前，有14天无法练球。」 「对我的健康来说，实际情况其实更糟，因为我不想说我病得很重。虽然我的情况无法和那些必须住院、症状更严重的人相比，但真的并不好受。」 「我的健康状况很差，我必须慢慢恢复健康状态，因为很显然，我必须逐一检查我的心脏、肺部及其他所有部分；而且，为了避免任何的风险，也没办法太快开始。」 24岁的她并说，染疫也让她的信心下滑，她在对上美拉德诺维奇时，其实没有达到自己的最佳水准。 她说：「我还没有完全达到最好的状态，但我很开心能在比赛中的重要时刻稳住阵脚。」

© 2022 AFP