染疫后首度现身 阿尔及利亚总统：很快痊愈回家

广告 继续浏览后续

（法新社阿尔及尔13日电） 阿尔及利亚总统塔布纳10月底飞往德国住院后宣布确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19），他今天首度现身表示自己正在复元中，很快就会返家。

75岁的塔布纳（Abdelmadjid Tebboune）在上传社群平台推特（Twitter）及官方电视台播放的一段影片中现身，他说，预期最迟在3周内完全康复。

塔布纳是一名瘾君子，10月28日赴德国就医，阿尔及利亚当局之后宣布他确诊2019冠状病毒疾病。

塔布纳因病不在国内，引发宪政危机疑虑。

去年阿尔及利亚爆发大型示威，迫使执政20年的包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）下台，塔布纳去年12月当选之后致力翻转新页。他推动限制总统任期、赋予国会和司法部门更多权力的新宪；外界认为，塔布纳以此为策略，希望改变动乱情势。

在11月1日举行的公投中，即便投票率很低只有23.7%，但有效同意票达到选举人总额2/3，通过宪改方案。

塔布纳目前尚无法签署宪改方案，因为按规定他必须人在国内才能签署。他也必须在12月31日之前签署2021年预算案。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP