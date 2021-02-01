染疫康复仍受后遗症折磨 世卫将研商解决之道

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（法新社日内瓦1日电） 全球可能有数百万人在感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）康复后，仍饱受长期后遗症折磨，世界卫生组织（WHO）将针对这些长期症状首度召开全球性研讨会，以期找出解决之道。

法新社报导，对于染疫病患为何在过了急性发病期后，不但似乎难以痊愈，还饱受严重疲倦、认知问题、记忆减退，以及心脏和神经方面的问题，目前仍所知有限。

现阶段全球防疫焦点锁定在疫苗的施打，以及新型且传染力更强的病毒变异，不过世卫紧急计画临床照护部门主管狄亚士（Janet Diaz）表示，这些严重的新型冠状病毒疾病长期症状（Long Covid）应该得到相同迫切的关注。

针对这些长期后遗症，世卫将在9日首度召开全球研讨会，邀集科学家、专家与临床医师一同界定新型冠状病毒疾病长期症状，并给与定名及整合研究方法。

狄亚士说，英国与其他的研究显示，10个病患中可能有1个在染疫1个月后，出现长期性后遗症，而这些症状可能会持续多久的时间，目前仍不得而知。

年长者与慢性疾病缠身的患者虽然是罹患重症2019 冠状病毒疾病的高危险群，但狄亚士说，从新型冠状病毒疾病长期症状患者的研究来看，染疫严重程度不一的患者皆难幸免，而且「似乎也可能包括年轻人」，甚至儿童。

狄亚士指出，虽然因应疫情当务之急仍是预防民众染疫生病，但是处置感染病例「现在也必须包括急性发病期后的照护…直到患者完全康复为止」。（译者：曹宇帆/核稿：刘淑琴）

© 2021 AFP